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Три человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области

2026, 30 августа 12:13
Три человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области
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Три человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. 284 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

В Погарском районе дрон-камикадзе напал на микроавтобус. Осколочные раненения два человека.

А в Клинцовском районе при детонации беспилотника травмирован мужчина.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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