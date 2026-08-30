Три человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.
За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. 284 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
В Погарском районе дрон-камикадзе напал на микроавтобус. Осколочные раненения два человека.
А в Клинцовском районе при детонации беспилотника травмирован мужчина.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь.