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Брянские акробатки стали третьими на чемпионате ЦФО

2023, 07 марта 17:30 Спорт
Брянские акробатки стали третьими на чемпионате ЦФО
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Брянские акробатки заняли третье место на первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В Ярославле завершились Чемпионат и Первенство ЦФО по спортивной акробатике. В них участвовали сильнейшие спортсмены из Белгорода, Брянска, Воронежа, Костромы, Орла, Твери и Ярославля. На турнир съехались более 300 акробатов, в том числе мастера спорта международного класса, чемпионы России, победители всероссийских и международных соревнований.

Представительницы сборной Брянской области Анастасия Щепанова и София Молчанова выступали в первенстве по программе AGE (11-16 лет). Депушки завоевали бронзовую награду.

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