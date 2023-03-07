Брянские акробатки стали третьими на чемпионате ЦФО

Брянские акробатки заняли третье место на первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ярославле завершились Чемпионат и Первенство ЦФО по спортивной акробатике. В них участвовали сильнейшие спортсмены из Белгорода, Брянска, Воронежа, Костромы, Орла, Твери и Ярославля. На турнир съехались более 300 акробатов, в том числе мастера спорта международного класса, чемпионы России, победители всероссийских и международных соревнований.

Представительницы сборной Брянской области Анастасия Щепанова и София Молчанова выступали в первенстве по программе AGE (11-16 лет). Депушки завоевали бронзовую награду.