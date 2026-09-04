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Происшествия

Жительница Мглинского района получила условное наказание за кражу денег у пенсионера

2026, 04 сентября 16:30
Жительница Мглинского района получила условное наказание за кражу денег у пенсионера
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Жительница Мглинского района получила условное наказание за кражу 46 тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже с банковского счёта На скамье подсудимых оказалась 32-летняя жительница Мглинского района. 

С декабря 2025 года по июнь 2026 года фигурантка под различными предлогами брала у 71-летнего соседа мобильный телефон. Через смартфон женщина переводила деньги со счёта пенсионера на свою карту. Сумма ущерба превысила 46 тысяч рублей.

Суд назначил виновной условное лишение свободы, а также обязал возместить материальный ущерб. Решение не вступило в законную силу.

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