Жительница Мглинского района получила условное наказание за кражу денег у пенсионера

2026, 04 сентября 16:30

Жительница Мглинского района получила условное наказание за кражу 46 тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже с банковского счёта На скамье подсудимых оказалась 32-летняя жительница Мглинского района.

С декабря 2025 года по июнь 2026 года фигурантка под различными предлогами брала у 71-летнего соседа мобильный телефон. Через смартфон женщина переводила деньги со счёта пенсионера на свою карту. Сумма ущерба превысила 46 тысяч рублей.

Суд назначил виновной условное лишение свободы, а также обязал возместить материальный ущерб. Решение не вступило в законную силу.