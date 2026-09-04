Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты

2026, 04 сентября 11:31

Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Клинцовскую межрайонную прокуратуру обратилась женщина. Она рассказала, что работала в коммерческой организации без оформления трудовых отношений. Кроме того, работодатель не выплатил ей заработную плату за отработанное время. Сотруднице он задолжал 45 тысяч рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление. После этого задолженность перед работницей предприятие погасило.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Ход расследования контролирует надзорное ведомство.