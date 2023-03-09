Брянские волейболистки выиграли фестиваль «Снежка»

Брянские спортсменки выиграли фестиваль «Снежка» по волейболу на снегу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

8 марта в Москве завершился lV Всероссийский фестиваль «Снежка» по волейболу на снегу. В нём участвовали восемь женских команд. В их числе и брянские спортсменки «Спартак».

В четвертьфинале девушки обыграли соперниц из Москвы. В полуфинале «Спартак» встретился с «Динамо» из Казани и выиграл. Финальный матч брянские спортсменки провели с командой из Санкт-Петербурга. Девушки стали первыми на фестивали и вернулись домой с золотыми медалями.