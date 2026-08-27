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Криминал

По горячим следам брянские полицейские раскрыли кражу питбайка

2026, 27 августа 12:56
По горячим следам брянские полицейские раскрыли кражу питбайка
Источник фото

По горячим следам брянские полицейские раскрыли кражу питбайка. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию с заявлением о краже обратился житель Брянского района. С парковки неподалёку от детского оздоровительного лагеря пропал принадлежащий ему питбайк.  Ущерб составил 110 тысяч рублей. 

В течении суток оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых к краже. Ими оказались краже 15-летний житель района и его 18-летний приятель. Совершеннолетний подозреваемые уже ранее имел проблемы с законом.

Юноши признались, что заметили припаркованный питбайк во время прогулки. Они похитили транспортное средство и спрятали у своего знакомого. Похищенное имущество правоохранители изъяли.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

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