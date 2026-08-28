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Образование

Брянские полицейские помогли собраться в школу детям в трудной жизненной ситуации

2026, 28 августа 16:30
Брянские полицейские помогли собраться в школу детям в трудной жизненной ситуации
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Брянские полицейские помогли собраться в школу детям в трудной жизненной ситуации.  Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.     

 

Полицейские Брянской области присоединились к всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться». Правоохранители в преддверии Дня знаний посетили семьи с детьми,  находящимся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних вручили ребятам подарки, которые пригодятся им на уроках в школе.

«В жизни каждого человека школьные годы занимают особое место. Именно здесь открываются двери в увлекательный мир новых знаний и возможностей», – отметила начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД Наталья Музалевская.

В проведении акции полицейским помогли члены Общественного совета при УМВД и сотрудники Брянского техникума питания и торговли.

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