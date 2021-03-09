Брянский губернатор поздравил лыжника Александра Большунова с победой

Также Александр Богомаз поблагодарил родителей спортсмена.

Губернатор Александр Богомаз поздравил Александра Большунова, уроженца Брянской области, с серебряной медалью на чемпионате мира в Оберстдорфе. Александр Большунов выиграл награду в заключительной гонке чемпионата — мужском марафоне на 50 километров классическим стилем.

Сам лыжник, отметим, медаль надевать отказался из-за судейского решения после его конфликта с норвежцем Йоханнесом Клебо.

Также Богомаз, сообщает региональное правительство, выразил особую благодарность Светлане и Александру Большуновым «за неоценимый вклад в становление чемпиона и его высокопрофессиональную подготовку, воспитание сына целеустремленным, сильным, волевым спортсменом, настоящим гражданином и патриотом своей страны».