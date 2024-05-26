Брянские паралимпийцы завоевали ещё две награды в Японии

Брянские паралимпийцы завоевали ещё две медали на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В японском городе Кобе проходит чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев. В сборную России вошли и брянские спортсмены.

Воспитанник спортшколы «Олимп» Брянска Алан Кокойты выступил в толкании ядра (класс F-36). Он занял второе место.

Также серебряным призёром стал Давид Джатиев. Он выступал в беге на дистанции 100 метров (класс T-35).