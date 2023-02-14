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Брянский лыжник выиграл этап «Кубка Головино»

2023, 14 февраля 18:44 Спорт
Брянский лыжник выиграл этап «Кубка Головино»
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Брянский лыжник Александр Большунов выиграл этап лыжной гонки «Кубок Головино» в Московской области. 

II этап массовых соревнований по лыжным гонкам «Кубок Головино» прошёл в Подмосковье. Его выиграл уроженец Брянской области, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. 30 километров классическим стилем он преодолел за  1 час 22 минуты 42 секунды. 

Это вторая победа прославленного спортсмена на «Кубка Головино». В начале января на открытии соревнований он обогнал более 150 лыжников. На старт II этапа  Александр Большунов вышел в желтой майке лидера общего зачета Кубка.

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