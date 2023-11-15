Фехтовальщики Брянска и Белоруссии борются за медали

Юные фехтовальщики Брянска и Белоруссии борются за награды регионального турнира. Об этом сообщили в департаменте спорта.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко проходит открытый турнир Брянской области по фехтованию. В нем участвуют юноши и девушки до 15 лет. На соревнования собрались 150 спортсменов из Брянска, Минска и Гомеля.

Победители трёхдневного турнира будут выступать на Первенство России. Оно пройдёт в начале декабря на «Сириус Арене» в Сочи (0+).