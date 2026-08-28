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Суд оштрафовал жительницу Суража за торговлю контрафактными сигаретами

2026, 28 августа 13:45
Суд оштрафовал жительницу Суража за торговлю контрафактными сигаретами
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Суд оштрафовал жительницу Суража за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о торговле контрафактными табачными изделиями. На скамье подсудимых оказалась 47-летняя жительница Суражского района. 

С января по март 2026 года женщина покупала немаркированные сигареты различных наименований. Она продавала сигареты в торговом павильоне в городе Сураже. Из незаконного оборота правоохранители изъяли табачные изделия стоимостью более 300 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную на 70 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу

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