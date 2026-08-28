Суд оштрафовал жительницу Суража за торговлю контрафактными сигаретами

2026, 28 августа 13:45

Суд оштрафовал жительницу Суража за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о торговле контрафактными табачными изделиями. На скамье подсудимых оказалась 47-летняя жительница Суражского района.

С января по март 2026 года женщина покупала немаркированные сигареты различных наименований. Она продавала сигареты в торговом павильоне в городе Сураже. Из незаконного оборота правоохранители изъяли табачные изделия стоимостью более 300 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную на 70 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу