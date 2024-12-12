Тренеры и игроки брянского «Спартака» провели мастер-класс для школьниц

Тренеры и игроки брянского «Спартака» провели мастер-класс для младшеклассниц Нетьинской школы. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Тренеры и игроки брянской футбольной команды «Спартак» посетили Нетьинскую школу имени Юрия Лёвкина. В рамках проекта «Футбол в школе» главный тренер Артем Родин и тренер команды Софья Савкина провели мастер-класс учениц 40 учениц с 1 по 3 классы. Им помогали игроки команды. Для девочек организованы четыре станции для отработки элементов футбола: «Змейка»; «Удар по воротам»; «Хвостики»; «Восьмерка + удар по воротам».

Юных футболисток разделили на четыре команды. Наставниками были игроки команды. Они объяснили технику упражнений и следили за выполнением. Каждая участница получила именной сертификат участника от Федерации футбола Брянской области.