Работникам машиностроительного завода в Новозыбкове выплатят зарплату первоочередным порядком

На состоявшемся накануне заседании областного Арбитражного суда по требованию правительства Брянской области расссматривалась ситуация на Новозыбковском машиностроительном заводе.

Предприятие проходит процедуру банкротства. Как сообщила в соцсетях пресс-служба правительства региона, все стороны поддержали позицию областного правительства относительно приоритета выплаты работникам предприятия зарплаты, уплаты НДФЛ с нее в бюджет и предусмотренных законом взносов во внебюджетные фонды.

Ранее мы сообщали, что губернатор Александр Богомаз и президент Татарстана Рустам Миниханов договорились о создании в Новозыбковском городском округе филиала особой экономической зоны «Алабуга», которая действует в татарских городах Елабуга и Набережные Челны. Создать филиал особой экономической зоны, которая уже действует, проще и быстрее, чем новую с нуля. Пока прорабатывается модель, на основе которой будет создаваться филиал. Для реализации ее должны принять обе стороны соглашения. Власти Брянщины рассчитывают, что положительный эффект от создания филиала позитивно скажется не только на Новозыбковском городском округе, но и на регионе в целом.