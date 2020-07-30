Брянский водитель обманул «Мираторг» на 100 литров бензина

После того как махинация раскрылась, водителя уволили и отдали под суд.

51-летнего жителя Почепа Игоря Кузовина признали виновным в растрате бензина с топливной карты «Мираторга».

Как сообщили в компании, мужчина работал водителем. 7 января в Думиничском районе Калужской области на АЗС на трассе Украина он с помощью корпоративной топливной карты закупил 100 литров бензина на 4,5 тысячи рублей для собственных нужд.

Из «Мираторга» водителя уволили – перед судом он предстал уже безработным. Сухиничский суд признал экс-водителя виновным в растрате и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.