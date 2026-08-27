На вокзале Орджоникидзеград в Брянске открылась фотовыставка

2026, 27 августа 10:23

На вокзале Орджоникидзеград в Брянске открылась фотовыставка. Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги.

На вокзале Орджоникидзеград в Бежицком районе города Брянска открыли выставку «История в фотографиях». Экспозицию подготовили сотрудники Государственного архива Брянской области. В неё вошли снимки 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов ХХ века.

На стендах размещены уникальные фотографии. Пассажиры смогут увидеть, как возрождались послевоенные Брянска и Бежицкий район, узнать о людях, которые приложили восстанавливали город: архитекторах, инженерах, строителях, учителях, воспитателях и железнодорожниках.

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