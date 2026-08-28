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ЖКХ

На улице Советской в Брянске завершился капитальный ремонт дороги

2026, 28 августа 13:55
На улице Советской в Брянске завершился капитальный ремонт дороги
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На улице Советской в Брянске завершился капитальный ремонт дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На улице Советской в городе Брянске завершился капитальный ремонт. Подрядчик обновил почти два километра дороги от переулка Трудового до улицы Крахмалёва.

Рабочие заменили асфальт и починили тротуары. На остановках установили новые павильона для пассажиров.  

Также на улице Советской появилась стоянка для автомобилей. Около пожарной части рабочие установили искусственную неровность. Она призвана обезопасить пешеходов-нарушителей, которые регулярно  перебегают дорогу в неположенном месте. Кроме того, специалисты нанесли разметку и обновили дорожные знаки.

Предварительную приёмку провела межведомственная комиссия.  

«Выполнен большой комплекс работ. Качество удовлетворительное. По сравнению с тем, что было, дорога и пешеходные зоны гораздо лучше, комфортнее. Есть недостатки, но подрядчик к моменту приёмки дороги их устранит», — отметил инженер отдела технического и производственного контроля управления ЖКХ Брянска Пётр Колесников. 

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