На улице Советской в Брянске завершился капитальный ремонт дороги

2026, 28 августа 13:55

На улице Советской в Брянске завершился капитальный ремонт дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице Советской в городе Брянске завершился капитальный ремонт. Подрядчик обновил почти два километра дороги от переулка Трудового до улицы Крахмалёва.

Рабочие заменили асфальт и починили тротуары. На остановках установили новые павильона для пассажиров.

Также на улице Советской появилась стоянка для автомобилей. Около пожарной части рабочие установили искусственную неровность. Она призвана обезопасить пешеходов-нарушителей, которые регулярно перебегают дорогу в неположенном месте. Кроме того, специалисты нанесли разметку и обновили дорожные знаки.

Предварительную приёмку провела межведомственная комиссия.

«Выполнен большой комплекс работ. Качество удовлетворительное. По сравнению с тем, что было, дорога и пешеходные зоны гораздо лучше, комфортнее. Есть недостатки, но подрядчик к моменту приёмки дороги их устранит», — отметил инженер отдела технического и производственного контроля управления ЖКХ Брянска Пётр Колесников.