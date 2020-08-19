Полиция задержала взломщика аккаунтов, обманувшего брянцев

Полиция задержала предполагаемого взломщика аккаунтов в социальных сетях, которого подозреваем в обмане двух жителей Брянска. Как сообщает региональное УМВД, один из них перевел мошеннику 5300, а другой 1500 рублей соответственно.

Оба получили личные сообщения от имени общего знакомого, который просил дать ему денег взаймы на один день. И лишь через несколько часов узнали, что общались не с приятелем, а с аферистом, который взломал его страницу.

По версии следствия, подозреваемым в причастности обману брянцев оказался житель Кемеровской области, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Полицейским он пояснил, что купил логин и пароль от чужого аккаунта и рассылал с него типовые сообщения с просьбами дать денег в долг.

Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.