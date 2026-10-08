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Власть

Новый губернатор Брянской области начал менять команду

2026, 08 октября 14:50
Новый губернатор Брянской области начал менять команду
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Новый губернатор Брянской области начал менять команду. Подробности рассказали в издании АиФ в Брянске.

 

Вновь избранный губернатор Брянской области Егор Ковальчук после вступления в должность начал обещанную «донастройку» управленческой системы. Формально региональное правительство ушло в отставку в понедельник, 28 сентября. Чиновники продолжили работу в статусе исполняющих обязанности.

Указом от 29 сентября из состава правительства были исключены заместитель губернатора Сергей Галаганов, директор департамента региональной безопасности Александр Минченко, руководитель департамента сельского хозяйства Сергей Симоненко и директор департамента внутренней политики Юлия Старовойтова.

Основания у этих решений разные. Уход Галаганова официально связан с окончанием срока трудового договора, а не с претензиями к работе региональной системы здравоохранения, которой он руководил ровно год. Юлия Старовойтова по неофициальной версии покинула внутреннюю политику по собственному желанию в связи с переходом на работу помощником депутата Госдумы. Вероятно, речь про Александра Богомаза, который теперь трудится в Комитете по региональной политике и местному самоуправлению. Более десяти лет Старовойтова руководила управлением информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства области. 

Департамент внутренней политики временно возглавил Александр Потапкин. До этого почти два года он руководил управлением региональной политики в том же департаменте.

В департаменте региональной безопасности временно исполняющим обязанности стал бывший заместитель руководителя Андрей Романьков. Департамент сельского хозяйства вместо Сергея Симоненко временно возглавил его экс-зам Сергей Шаповалов.

А заместитель губернатора по здравоохранению ещё не определился. Также неизвестно  где будет трудиться Галаганов.

До выборов Егор Ковальчук несколько раз подчёркивал, что не собирается устраивать революцию в региональной власти, изменения будут представлять собой «донастройку»  и он намерен опираться на местные кадры. 

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