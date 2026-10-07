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ЖКХ

Более шести километров трассы в Почепском районе обновили по нацпроекту

2026, 07 октября 12:39
Более шести километров трассы в Почепском районе обновили по нацпроекту
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Более шести километров трассы в Почепском районе обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

В Почепском районе отремонтировали участок тарссы «Брянск – Новозыбков» – Погар. 6,4 километра обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор». 

Рабочие обновили водопропускные трубы и укрепили обочины. Специалисты уложили на проезжую часть новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Верхний слой выполнен из прочной смеси марки А16Вн. В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку.

Дорога дороги «Брянск – Новозыбков» – Погар входит в опорную сеть и имеет важную социально-экономическую значимость. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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