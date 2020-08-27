На улице Урицкого в Брянске «Мерседес» сбил пьяного пешехода

На улице Урицкого в Брянске накануне вечером случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Как сообщает региональное УМВД, водитель «Мерседеса Е 200», который ехал по Урицкого в направлении Красноармейской, сбил пешехода, который переходил улицу в неположенном месте.

Пешеход был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него ушибы мягких тканей головы и перелом ребра. Госпитализация ему не понадобилось.

Было также установлено, что в момент аварии пострадавший был пьян.