Строители бассейна в Бежице почти завершили кирпичную кладку здания

Подрядчик на строительстве бассейна на улице Нахимова в Бежицком районе на 95% завершил кирпичную кладку здания. Как сообщает мэрия Брянска, одновременно рабочие приступили к монтажу ферм и плит перекрытия над спортзалом.

Параллельно идут работы и внутри, и снаружи. Внутри ведутся обустройство сетей отопления, водопровода и канализации, внутренняя отделка помещений штукатуркой и плиткой и обустрйоство малой чаши бассейна. Снаружи — работы по утеплению и обустройству фасада. А рядом с бассейном строится котельная, которой предстоит его обслуживать.

Бассейн длиной 25 метров будет рассчитан на шесть дорожек. В здании разместятся также «лягушатник» для детей и спортзал.

В областном центре строится еще один бассейн в Фокинском районе. Строительство двух спортивных объектов обойдется областному бюджету в 400 млн рублей.