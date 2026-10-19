В брянском селе на Покров сняли выпуск «Играй, гармонь любимая!»

2026, 19 октября 15:45

Алешинка, небольшое село в Навлинском районе с историей в 350 лет и примерно семью сотнями жителей, на два дня превратилась в телевизионную площадку. 13 и 14 октября здесь снимали программу «Играй, гармонь любимая!», которая в свое время и сделала местные коллективы известными по всей стране.

Для Анастасии и Захара Заволокиных, детей основателя передачи Геннадия Заволокина, это уже второй приезд в Алешинку, первый был пять лет назад. Ведущих встретили хлебом-солью и хороводом, как положено дорогим гостям. Руководитель проекта «Возрождение села Алешинка» Сергей Мосин пояснил, что съемки приурочили к юбилею села и ждали их с нетерпением.

Выступать приехали мастера и исполнители со всей Брянской области. На сцене в сельском парке сменяли друг друга коллектив Навлинского районного Дома культуры, воспитанники центра «Лето Господне», ансамбль «Селяночка» и другие артисты, одни с песнями, другие с народными инструментами. Работала и ярмарка ремесел. Главный концерт выпал на 14 октября, праздник Покрова. Зрителей приветствовал меценат и ктитор храма Владимирской иконы Божией Матери Алексей Сороченков, уроженец села и инициатор съемок, а рядом с ним были глава поселения Алла Макарова и настоятель храма иерей Сергий Цыбин.

Атмосфера вышла по-семейному теплой, несмотря на непростое время. Заволокины обещали вернуться, а село ждет выпуск в эфире.

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Фото: Сергей МОСИН.