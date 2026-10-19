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ЖКХ

Часть трассы Сельцо – Новониколаевка обновили по нацпроекту в 2026 году

2026, 19 октября 11:13
Часть трассы Сельцо – Новониколаевка обновили по нацпроекту в 2026 году
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Часть трассы Сельцо – Новониколаевка обновили по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Брянском районе завершился капитальный ремонт трассы Сельцо – Новониколаевка.  4,5 километра дороги обновила подрядная организация ООО «СК Стройгрупп».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы,  восстановили укрепительные полосы и укрепили обочины. На проезжей части строители уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. 

Рабочие также привели в порядок остановочные и посадочные площадки. ДЛя пассажиров установили новый автопавильон. 

В завершении подрядчик поставил дорожные знаки и нанёс разметку со световозвращающими элементами. Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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