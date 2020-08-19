В Брянске отметили юбилей Ивана Паристого

В Фокинском районе Брянска в среду прошел торжественный митинг в честь юбилея бывшего начальника МЖД, заслуженного железнодорожника, почетного гражданина Брянска и Москвы Ивана Паристого. Как сообщает мэрия Брянска, Ивану Паристому исполнилось бы 90 лет.
Иван Паристый был потомственным железнодорожником. Сам начал карьеру с должности дежурного по станции Брянск-2. А в 32 года возглавил отдел движения Брянского отделения Московско-Киевской дороги. При нем поезда перевели с паровозов на тепловозную тягу, а затем на электрическую. Под его руководством было электрифицированно столько же железнодорожных линий, сколько во всем мире за 50 лет.
При нем был расширен железнодорожный вокзал «Брянск–I», затем сдан в эксплуатацию вокзал «Брянск–II».
Паристый был также депутатом городского и областного советов в Брянске.
С 1968 года он работал замом начальника МЖД, а через 10 лет стал ее начальником. В 80-е годы дорога под его руководством вышла на пиковые объемы грузоперевозок за всю свою историю.
Большой вклад он внес в реконструкцию столичных вокзалов, за что получил звание почетного гражданина Москвы. Имя Ивана Паристого носит также поезд №100 Брянск — Москва.
«Иван Паристый — это человек-эпоха. Он создал и на протяжении многих лет развивал наше отделение, руководил самой мощной магистралью мира. Он постоянно двигался вперед, пытался обуздать то, что раньше никому не удавалось. И мы в своей работе должны руководствоваться теми знаниями и опытом, которыми обладают ветераны-железнодорожники. Желаю нам всем ударно потрудиться на благо железных дорог, наших пассажиров и всей России!», — сказал, выступая перед участниками митинга, заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Марат Шайдуллин.
На митинги также вручили грамоты и ведомственные награды лучшим железнодорожникам регион. А региональная техническая библиотека посвятила юбилею Ивана Паристого книжную выставку.
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