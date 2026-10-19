Пять контейнерных площадок установят в Брянске в понедельник

2026, 19 октября 12:48

Пять новых контейнерных площадок установят дорожники в Брянске в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В понедельник, 19 октября, сотрудники дорожного управления продолжать обновлять места для сбора бытовых отходов. Рабочие установят новые контейнерные площадки на улице Горбатова, 5, Авиационной, 32, Болховской, 57, Ново-Советской, 40 и на улице Институтской у дома №1.

Всего до конца года во дворах Брянска построят 71 современную контейнерную площадку. Металлические конструкции, установленные на бетонном основание, обшиваю обработанным деревом. При аккуратном использовании такие площадки прослужат несколько лет без ремонта.