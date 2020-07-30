Брянский сенатор получил награду от Владимира Путина

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, сообщает пресс-служба Правительства Брянской области.

Сергей Калашников был удостоен высокой государственной награды – ордена Почета. В тексте указа написано, что сенатор награжден за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Сергей Калашников представляет Брянскую область в верхней палате парламента Российской Федерации с сентября 2015 года. Он является первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономический политике.