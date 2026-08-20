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Общество

Глава МЧС России встретился с врио губернатора Брянской области

2026, 20 августа 12:02
Глава МЧС России встретился с врио губернатора Брянской области
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Глава МЧС России встретился с врио губернатора Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В Москве прошла рабочая встреча главы МЧС России Александра Куренкова с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Они обсудили вопросы, связанные с приграничным положением региона и рисками из-за атак ВСУ.  В частности, в Климовском и Стародубском муниципалитетах решено создать группировки противопожарной службы с федеральным финансированием для более оперативного реагирования на пожары на объектах критической инфраструктуры.

«Каждый день сотрудники пожарно-спасательных подразделений Брянской области рискуют жизнью, обеспечивая безопасность в приграничье. Считаю справедливым, чтобы им тоже присваивался статус «Ветеран боевых действий» и люди получали все меры поддержки. Это предложение требует дополнительной проработки и принятия законодательных решений на федеральном уровне», — отметил Егор Ковальчук.

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