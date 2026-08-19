Дорога к доктору: чем живёт новая брянская поликлиника через месяц после открытия

2026, 19 августа 15:38

У брянской поликлиники №4 более ста тысяч прикреплённых пациентов, и новый корпус на улице Амосова построен с расчётом на этот масштаб: здание рассчитано на 800 посещений в смену и позволит рационально распределить потоки. Но пока об этом можно говорить только в будущем времени.

Сейчас одна из главных жалоб горожан — транспортная доступность: от Аэропарка добираться около 20 минут пешком; доехать тоже можно, но чаще это один автобус, которым в основном люди и пользуются. В медучреждении подчёркивают, что организация транспорта не входит в их компетенцию, однако обращения пациентов фиксируются и передаются в брянскую городскую администрацию.

Вторая горячая тема — электронная запись, которая не всегда позволяет выбрать новое здание: при изменении структуры организации нужно синхронизировать несколько информационных систем, отсюда временные сбои. Пока можно обратиться в регистратуру или записаться по телефону, а в новом здании создадут собственный кол-центр.

Сам переезд идёт поэтапно: терапевты отделений №2 и №5 уже на месте, с сентября приём начнут неврологи и кардиологи, следом переедут женская консультация, травмпункт, лаборатория и физиотерапия.

Источник – сайт АиФ-Брянск