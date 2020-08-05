Мэр Стародуба ушел в отставку

Мэр Стародуба Дмитрий Винокуров подал в оставку. Об этом он сам объявил на своей странице во ВКонтакте. Решение теперь уже бывший глава администрации райцентра пояснил тем, что после слияния Стародуба в единое муниципальное образование со Стародубским районом его должность и вся возглавляемая им структура, как и другие городские органы власти, включая горсовет, стали ненужными.

«Всему когда-то приходит конец. Но жизнь продолжается, а значит, возможно, это только начало. В связи с образованием Стародубского муниципального округа сегодня сложил свои полномочия вместе с депутатами города», — написал Дмитрий Винокуров.

Экс-глава администрации райцентра рассказал, что поблагодарил за совместную работу городских депутатов и главу города Тамару Сорокваша, а коллеги на память вручили ему электрический самовар.

С упразднением городских структур в Стародубе прекратил работу и сайт мэрии райцентра. Теперь вся информация о работе новосозданного муниципального образования будет размещаться на его официальном сайте.