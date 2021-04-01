Сергей Евтеев со скамьи подсудимых вернулся в кресло мэра Клинцов

Решение о его назначении принял городской Совет народных депутатов.

Сергей Евтеев вновь назначен главой Клинцовской городской администрации. Такое решение на внеочередном заседании приняли депутаты Клинцовского горсовета.

В конкурсе участвовали пять кандидатов: трое заместителей главы Клинцовской горадминистрации – Анастасия Батракова (впоследствии она сняла свою кандидатуру), Людмила Лубская и Ольга Раввина; начальник управления региональной политики департамента внутренней политики Брянской области Максим Гудов, начальник отдела по работе с органами местного самоуправления и мониторинга социально-политической ситуации департамента внутренней политики Брянской области Евгений Халецкий и экс-мэр Клинцов Сергей Евтеев.

Депутаты проголосовали за кандидатуру Евтеева Единогласно.

Напомним, за время предыдущей работы в этой же должности Сергей Евтеев стал фигурантом уголовных дел по обвинениям в растрате и превышении должностных полномочий, однако был оправдан судом из-за отсутствия состава преступления.