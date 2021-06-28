Лужа на Медведева в Брянске на 20% приблизилась к исчезновению

Мэр назвал непросыхающую лужу в центре Бежицы «печальной достопримечательностью».

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров оценил ход строительства ливневой канализации, которая позволит ликвидировать «вечную» лужу на улице Медведева.

Ливневка будет проходить как по улице Медведева, так и по соседнему переулку Металлистов. Пока ее готовность оценивается в 20%.

«Важно не снизить темпы и держать объект на особом контроле, чтобы в этом году мы наконец избавили жителей Бежицы от печальной достопримечательности», – сообщил Александр Макаров.