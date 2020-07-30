Брянцы ликуют из-за отмены дистанционного обучения

Об очном обучении с сентября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

27 июля глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время брифинга на телеканале «Россия 24» сообщил о том, в начале нового учебного года в российских школах пройдут традиционные линейки. Затем дети и учителя вернутся к очной форме обучения.

«Мы начали подготовку к новому учебному году, готовимся, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь опыт, наработанный в рамках проведения ЕГЭ, будет использован при организации обучения в школах, все требования Роспотребнадзора будут учтены», – заявил Кравцов.

Жители Брянской области восприняли новость с воодушевлением, оставляя сотни сообщений в социальных сетях.

«Дистанционное обучение» – это кошмар и ужас, а не дополнение! Родители вынуждены помимо своей работы сидеть с ребенком часами, чтобы разобраться с уроками. Учитель должен научить ребенка, а родитель помочь. А в итоге родители – это учителя. Это не учеба, а бред сплошной!!! Против, против, против!!!» – возмущается противница дистанционного обучения Оксана Симонова.

«Наконец здравая мысль», «Страх народных волнений? Возможно», «Самая лучшая новость за последний месяц», «Ура, будем отмечать порвем с мужем два баяна!» – также пишут брянцы.