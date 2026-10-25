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ДТП

Двое подростков пострадали в аварии в Карачеве

2026, 25 октября 18:46
Двое подростков пострадали в аварии в Карачеве
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Двое подростков пострадали при столкновении автомобиля с электровелосипедом в Карачеве. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Накануне в районе дома № 165 по улице Луначарского в городе Карачеве произошло ДТП. На нерегулируемом перекрёстке 30-летний мужчина за рулём автомобиля LADA Granta не предоставил преимущество электровелосипеду, которым управлял 14-летний мальчик. Он двигался по главной дороге.

При столкновении травмы получили несовершеннолетние водитель и пассажир электровелосипеда. Подростков госпитализировали.

На водителя автомобиля инспекторы составили административные материалы. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

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