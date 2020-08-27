Брянский автобус №37 стал курсировать чаще

В Брянска с четверга стал чаще курсировать автобус маршрута №37. Как сообщается в группе «Брянский автобус» во ВКонтакте, новое расписание подоразумевает увеличение числа выходящих по будням на линию машин до двацати.

Новое расписание автобуса №37

Отправления по будням от конечной остановки «Фосфоритный завод»: 6-20, 6-40, 6-55, 7-20, 7-30, 7-40, 7-50, 8-00, 8-10, 8-20, 8-30, 8-40, 8-50, 9-00, 9-10, 9-20, 9-30, 9-40, 9-50, 10-00, 10-10, 10-20, 10-30, 10-40, 10-50, 11-00, 11-20, 11-40, 12-00, 12-20, 12-35, 12-50, 13-05, 13-20, 13-30, 13-40, 13-50, 14-00, 14-10, 14-20, 14-30, 14-40, 14-50, 15-00, 15-10, 15-20, 15-30, 15-40, 15-50, 16-00, 16-10, 16-30, 16-40, 16-50, 17-00, 17-10, 17-20, 17-30, 17-40, 17-50, 18-00, 18-10, 18-18 до бежицкого хлебокомбината, 18-20, 18-28 до хлебокомбината, 18-38 до хлебокомбината, 18-40, 18-48 до хлебокомбината, 18-50, 18-58 до хлебокомбината, 19-10 до хлебокомбината, 19-28 до школы №28, 19-38 до хлебокомбината, 19-48 до школы№28, 19-58 до школы №28.

Отправления по будням от конечной остановки «Телецентр»: 7-00, 7-10, 7-20, 7-30, 7-40, 7-50, 8-00, 8-10, 8-20, 8-30, 8-40, 8-50, 9-00, 9-10, 9-20, 9-30, 9-40, 9-50, 10-00, 10-10, 10-20, 10-30, 10-40, 10-50, 11-00, 11-15, 11-30, 11-45, 12-00, 12-15, 12-30, 12-45, 13-00, 13-15, 13-30, 13-40, 13-50, 14-00, 14-10, 14-20, 14-30, 14-40, 14-50, 15-00, 15-10, 15-20, 15-30, 15-40, 15-50, 16-00, 16-10, 16-20, 16-30, 16-40, 16-50, 17-00, 17-10, 17-20, 17-30, 17-40, 18-00, 18-10, 18-20, 18-30, 18-37 до беж.хлебокомбината, 18-47 до мясокомбината, 18-57 до мясокомбината, 19-07 до хлебокомбината, 19-17 до мясокомбината, 19-27 до мясокомбината, 19-37 до хлебокомбината, 19-47 до мясокомбината, 20-10 до мясокомбината, 20-20 до мясокомбината.

Прохождение остановки «Переулок Пилотов» в сторону фосфоритного завода по будням: 7-22, 7-32, 7-42, 7-52, 8-02, 8-12, 8-22, 8-32, 8-42, 8-52, 9-02, 9-12, 9-22, 9-32, 9-42, 9-52, 10-02, 10-12, 10-22, 10-32, 10-42, 10-52, 11-02, 11-12, 11-22, 11-37, 11-52, 12-07, 12-22, 12-37, 12-52, 13-07, 13-22, 13-37, 13-52, 14-02, 14-12, 14-22, 14-32, 14-42, 14-52, 15-02, 15-12, 15-22, 15-32, 15-42, 15-52, 16-02, 16-12, 16-22, 16-32, 16-42, 16-52, 17-02, 17-12, 17-22, 17-32, 17-42, 17-52, 18-02, 18-22, 18-32, 18-42, 18-52.

Прохождение остановки «Переулок Пилотов» в сторону телецентра по будням: 6-35, 6-49, 6-59, 7-09, 7-13, 7-23, 7-33, 7-43, 7-58, 8-03, 8-23, 8-37, 8-47, 8-57, 9-07, 9-17, 9-27, 9-37, 9-47, 9-53, 10-03, 10-13, 10-23, 10-33, 10-43, 10-53, 11-03, 11-13, 11-23, 11-33, 11-43, 11-53, 12-03, 12-23, 12-43, 13-03, 13-23, 13-38, 13-53, 14-08, 14-23, 14-33, 14-43, 14-53, 15-03, 15-13, 15-23, 15-33, 15-43, 15-53, 16-03, 16-13, 16-23, 16-33, 16-43, 16-53, 17-03, 17-13, 17-33, 17-43, 17-53, 18-03, 18-13, 18-23, 18-33, 18-43, 18-53, 19-03, 19-13, 19-23, 19-43, 19-53.

Фото: Денис Рогов