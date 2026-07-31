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Брянские парапланеристы выиграли всероссийские соревнования

2026, 31 июля 16:33
Брянские парапланеристы выиграли всероссийские соревнования
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Брянские парапланеристы выиграли всероссийские соревнования. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе на горе Юца в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края состоялись всероссийские соревнования «Ветеранский турнир на Кубок генерала армии В.Ф. Ермакова». В дисциплине «параплан-точность приземления» выступили 27 спортсменов из семи регионов.

Брянскую область представили Александр Складников, Артём Ливанцов и Игорь Лаврентьев. Александр Складников стал бронзовым призёром. В командном зачёте сборная региона стала первой.

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