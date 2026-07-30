Врио губернатора Брянской области посетил Гордеевский район

2026, 30 июля 10:45

Врио губернатора Брянской области посетил Гордеевский район. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук с рабочим визитом побывал в Гордеевском районе. Он посетил предприятии, где производят доломитовую муку. Это удобрение для почвы поставляют в более чем четыре тысячи хозяйств.

Также врио губернатора встретился с жителями, которые помогают участникам специальной военной операции. Они выпускают достаточно редкий продукт — сублимированные готовые блюда: супы, вторые блюда и компоты.

«Можно масштабировать эту практику, расширить количество и ассортимент предлагаемой продукции. Это будет востребовано, потому что то, что производится сейчас, разбирается еще до момента производства, идут серьезные заказы с фронта. Уверен, дополнительный объем также будет востребован», – подчеркнул Егор Ковальчук..

Врио губернатор посетил центральную площадь в Гордеевке. Там по программе формирования комфортной городской среды установлены качели и ротонда. Благоустройство продолжат в будущем году.