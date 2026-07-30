Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Врио губернатора Брянской области посетил Гордеевский район

2026, 30 июля 10:45
Врио губернатора Брянской области посетил Гордеевский район
Источник фото

Врио губернатора Брянской области посетил Гордеевский район. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук с рабочим визитом побывал в Гордеевском районе. Он посетил предприятии, где производят доломитовую муку. Это удобрение для почвы поставляют в более чем четыре тысячи хозяйств.

Также врио губернатора встретился с жителями, которые помогают участникам специальной военной операции. Они выпускают достаточно редкий продукт — сублимированные готовые блюда: супы, вторые блюда и компоты.

«Можно масштабировать эту практику, расширить количество и ассортимент предлагаемой продукции. Это будет востребовано, потому что то, что производится сейчас, разбирается еще до момента производства, идут серьезные заказы с фронта. Уверен, дополнительный объем также будет востребован», – подчеркнул Егор Ковальчук..

Врио губернатор посетил  центральную площадь в Гордеевке. Там по программе формирования комфортной городской среды установлены качели и ротонда.  Благоустройство продолжат в будущем году.

 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

105 брянских выпускников получили высший балл на ЕГЭ
30 июля 12:34
105 брянских выпускников получили высший балл на ЕГЭ
Брянский суд взыскал с недобросовестного поставщика причиненные бюджету убытков
30 июля 11:53
Брянский суд взыскал с недобросовестного поставщика причиненные бюджету убытков
На улице Горького в Брянске сделали искусственную неровность
30 июля 11:12
На улице Горького в Брянске сделали искусственную неровность

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16003) брянск (7088) ДТП (2825) ГИБДД (2396) прокуратура (2151) уголовное дело (2091) Александр Богомаз (1998) суд (1797) авария (1706) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1124)