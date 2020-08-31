На Брянщине в приемке новых дорог активно участвует общественность

На Брянщине к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» активно подключились жители региона. Как сообщает областное правительство, речь не только о представителях общественных организаций, которые участвуют в приемке готовых объектов. В их числе, в частности ОНФ, представители маломобильных людей и другие. Однако высказать свои пожелания, замечания или указать на нарушения со стороны подрядчиков могут все жители региона. И многие этим польэуются.

Сделать это можно несколькими способами: через официальный сайт нацпроекта, сайт «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» и сообщества нацпроекта в соцсетях. В частности, для брянцев это группа во ВКонтакте «Дороги Брянской области».

С начала года в официальную приемную нацпроекта в регионе от жителей поступило свыше сотни обращений и комментариев. На все были даны ответы. В основном брянцев интересуют особенности ремонта дорог и обеспечения безопасности движения.

В этом году на Брянщине в рамках нацпроекта ремонтируют 11 дорог регионального значения и 27 — в Брянске и пригородах.