Предпринимателя из Навли ждёт суд за гибель работника

2026, 05 ноября 14:29

Предпринимателя из Навли ждёт суд за гибель работника из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, рассмотрит Навлинский районный суд. Приговор выслушает индивидуальный предприниматель.

По версии правоохранителей, 2 июня 2024 года в Навле обвиняемый не обеспечил безопасные условия труда при погрузке фронтального погрузчика на платформу низкорамного прицепа. В результате неснятое навесное оборудование (бревнозахват) упало на работника. Мужчина получил тяжёлые травмы и умер на месте происшествия.