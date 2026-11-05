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Криминал

Предпринимателя из Навли ждёт суд за гибель работника

2026, 05 ноября 14:29
Предпринимателя из Навли ждёт суд за гибель работника
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Предпринимателя из Навли ждёт суд за гибель работника из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, рассмотрит Навлинский районный суд. Приговор выслушает индивидуальный предприниматель.

По версии правоохранителей, 2 июня 2024 года в Навле обвиняемый не обеспечил безопасные условия труда при погрузке фронтального погрузчика на платформу низкорамного прицепа. В результате неснятое навесное оборудование (бревнозахват) упало на работника. Мужчина получил тяжёлые травмы и умер на месте происшествия. 

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