Пожилой житель Новозыбкова проведёт девять лет в колонии за убийство сына

2026, 06 ноября 16:35

Пожилой житель Новозыбкова проведёт девять лет в колонии за убийство сына. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд озвучил приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался 67-летний житель Новозыбкова.

Вечером 3 августа 2026 года фигурант поссорился со своим 42-летним сыном. Во время конфликта обвиняемый набросился на родственника с кухонным ножом и нанёс не менее восьми ударов. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд отправил виновного на девять лет в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.