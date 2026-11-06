Пожилой житель Новозыбкова проведёт девять лет в колонии за убийство сына. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд озвучил приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался 67-летний житель Новозыбкова.
Вечером 3 августа 2026 года фигурант поссорился со своим 42-летним сыном. Во время конфликта обвиняемый набросился на родственника с кухонным ножом и нанёс не менее восьми ударов. Потерпевший умер на месте происшествия.
Суд отправил виновного на девять лет в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.