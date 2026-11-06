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Криминал

Пожилой житель Новозыбкова проведёт девять лет в колонии за убийство сына

2026, 06 ноября 16:35
Пожилой житель Новозыбкова проведёт девять лет в колонии за убийство сына
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Пожилой житель Новозыбкова проведёт девять лет в колонии за убийство сына. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд озвучил приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался 67-летний житель Новозыбкова. 

Вечером 3 августа 2026 года фигурант поссорился со своим 42-летним сыном. Во время конфликта обвиняемый набросился на родственника с кухонным ножом и нанёс не менее восьми ударов. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд отправил виновного на девять лет в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

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