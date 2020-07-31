Парализованная брянская журналистка проводит медовый месяц в Сочи

Молодожены купаются, загорают, фотографируются и ходят на экскурсии.

Брянская журналистка Елена Поцелуева, после страшной аварии потерявшая возможность ходить, проводит медовый месяц в Сочи.

Напомним, свадьба состоялась 23 июля. Ее избранника зовут Семен Кокуев – теперь и Елена носит фамилию мужа.

На своих страницах в соцсетях Елена Кокуева делится фото с медового месяца – его молодожены проводят в Сочи. Пара загорает, купается, посещает экскурсии, фотографируется и делится снимками в социальных сетях.

«Я сейчас вывалюсь из коляски!», «Вода холодная – замерзну!», «Не надо круг, застряну!», «На солнце душно…», «О камни поцарапаю спину!», «Осторожно, не сломайте мне ногу…» – Это на фото я улыбаюсь, а в жизни, мне кажется, постоянно брюзжу. Хорошо, муж – человек преимущественно спокойный и адекватно реагирующий на мое нытье. «Повезло же вам с ним!» – сказали сегодня в медпункте. А в комментариях писали, что ему со мной повезло… Короче, нам обоим очень повезло. Но ему все же больше», – рассказала Елена Кокуева.

Подписчики желают паре счастья и любви.