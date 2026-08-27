Две легковушки столкнулись на перекрёстке в Новозыбкове накануне

2026, 27 августа 12:30

Две легковушки столкнулись на перекрёстке в Новозыбкове накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 26 августа на улице Красной в городе Новозыбкове произошла авария. 22-летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet на перекрёстке проехал на жёлтый сигнал светофора. Иномарка столкнулась с Opel.

Водителя Chevrolet с травмами доставили в больницу. За последние два года он 17 раз привлекался к административной ответственности. Инспекторы составили на молодого человека ещё четыре протокола.