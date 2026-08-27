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ДТП

Две легковушки столкнулись на перекрёстке в Новозыбкове накануне

2026, 27 августа 12:30
Две легковушки столкнулись на перекрёстке в Новозыбкове накануне
Источник фото

Две легковушки столкнулись на перекрёстке в Новозыбкове накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.  

 

Вечером 26 августа  на улице Красной в городе Новозыбкове произошла авария. 22-летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet на перекрёстке  проехал на жёлтый сигнал светофора. Иномарка столкнулась с Opel.

Водителя Chevrolet с травмами доставили в больницу.  За последние два года он 17 раз привлекался к административной ответственности. Инспекторы составили на молодого человека ещё четыре протокола. 

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