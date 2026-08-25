51 книгу из Брянской области передадут иностранным участникам молодёжного фестиваля

2026, 25 августа 13:25

51 книгу из Брянской области передадут иностранным участникам молодёжного фестиваля. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В рамках подготовки к Международному фестивалю молодёжи в России прошла акция «Из России, с любовью!». К ней присоединились жители и Брянской области.

В регионе собрали 51 книгу русской классики. Среди них – произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Михаила Булгакова, Антона Чехова и уроженца Брянщины Фёдора Тютчева. Издания передадут иностранным участникам фестиваля.