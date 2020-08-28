В Брянске пройдет Кубок по спортивной рыбалке

На набережной Десны в Брянске 5 сентября пройдет Кубок по спортивной рыбалке. Как сообщает пресс-служба Брянского горсовета, этому событию было посвящено состоявшееся в пятницу выездной совещание на месте проведения состязаний, участниками которого стали глава Брянска Марина Дбар, депутат Госдумы от Брянщины Николай Валуев, заммэра города Антон Вербицкий, чиновники мэрии и представители организаций-партнеров.

На совещании утвердили регламент проведения соревнований и категории участников. К участию допускаются все желающие от 18 лет.

Николай Валуев отметил, что рыболовный спорт у брянцев популярен и этот интерес надо всячески стимулировать.

Культурная программа включает концерт. Предусмотрены также лотерея с ценными призами и угощения ухой, кашей и чаем. Чтобы участникам и гостям соревнований не пришлось хлебать уху на ходу, для них организуют столы.

Марина Дбар пообещала устроить настоящий праздник для горожан и позаботиться об их безопасности.

«Волонтеры будут раздавать гостям маски и помогать пользоваться санитайзерами. Зону приема пищи разграничать маркерами, указывающими социальную дистанцию. Будут дежурить также сотрудники полиции, МЧС и бригады скорой помощи», — сказала глава Брянска.

Ранее мы сообщали, что Николай Валуев накануне посетил соревнования по силовому экстриму «Богатыри Брянщины» в городе Фокино.