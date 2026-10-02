72-летнего брянца суд отправил в колонию за нападение с ножом на приятеля

2026, 02 октября 15:27

72-летнего брянца суд отправил в колонию за нападение с ножом на приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью вынес брянский суд. На скамье подсудимых оказался 72-летний житель Выгоничского района.

26 апреля фигурант у себя дома распивал спиртные напитки вместе со знакомым. Обвиняемый ударил 45-летнего приятеля ножом в живот. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.