Брянские студенты побывали на профтуре в пекарне

Профтур для будущих технологов из брянского техникума прошёл в пекарне. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Выпускники Почепского механико-аграрного техникума по специальности «Технология продукции общественного питания» поучаствовали в профессиональном туре на предприятии. Студенты побывали в пекарне полного цикла ООО «ЮГАС».

Будущие технологи увидели процесс производства хлебобулочных изделий, пообщались с сотрудниками предприятия. Студенты смогли сравнить полученными ими теоретические знания с реальными требованиями на производстве.