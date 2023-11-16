Брянские студенты побывали на профтуре в пекарне
Профтур для будущих технологов из брянского техникума прошёл в пекарне. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
Выпускники Почепского механико-аграрного техникума по специальности «Технология продукции общественного питания» поучаствовали в профессиональном туре на предприятии. Студенты побывали в пекарне полного цикла ООО «ЮГАС».
Будущие технологи увидели процесс производства хлебобулочных изделий, пообщались с сотрудниками предприятия. Студенты смогли сравнить полученными ими теоретические знания с реальными требованиями на производстве.
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