Студенты побывали на экскурсии на Карачевском заводе «Электродеталь».

Студенты орловского вуза побывали на экскурсии на Карачевском заводе «Электродеталь». Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости.

В Карачевском заводе «Электродетали» прошла экскурсия. Одно из ведущих приборостроительных предприятий госкорпорации Ростех посетили студенты брянского филиала Орловского госуниверситета имени Тургенева. Они узнали о процессе обработки штампов и прессформ, применяемых для изготовления электрических соединителей.

Ещё одну экскурсию организовал суражский центр занятости второкурсников местного техникума. На предприятии «Пролетарий» узнали о процессе изготовления картона и упаковки.