Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал слова президента Франции о поддержке ВСУ.
«Жаль, что европейский истеблишмент прогуливал уроки истории в школе. Иначе тот же Макрон вспомнил бы, что 210 лет назад Наполеон сказал: «Мы их разгромим!» и… и подписал отречение от престола, получив путёвку на остов Эльба. Макрону не терпится выступить против России? Наполеону тоже очень хотелось сокрушить Россию. И бед в 1812 году натворил он немало. Только вот уже в марте 1814-го полковник, даже не генерал, русской императорской армии принял капитуляцию Парижа. Днём позже русские казаки подгоняли услужливых, но медлительных французских официантов: «Быстро, быстро!» и тем породили название первых фастфудов – «бистро», — отметил эксперт.
Сергей Горелов напомнил, что 6 апреля к Наполеону пришли его маршалы и потребовали подписать отречение.
«История благодушна и иронична, но к тем, кто не выучил её уроков – беспощадна. Примеряя наполеоновскую треуголку, Макрону следовало бы помнить, чем заканчиваются походы на Россию. А то ведь, не ровен час, придётся переименовывать бистро во «Вкусно – и точка», — заключил эксперт.
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