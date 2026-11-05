БПЛА ВСУ «засыпают» Брянскую область противопехотными минами

2026, 05 ноября 12:25

БПЛА ВСУ «засыпают» Брянскую область противопехотными минами. Об этом рассказали в издании «МК Брянск».

На прошлой неделе ВСУ беспилотников сбросил на город Брянск взрывные устройства. Они попали, в том числе на территории трёх школ и 17 детских садов. В течение суток специалисты занимались разминированием.

Аналогичное дистанционное минирование на прошлой неделе произошло в Навле и леса вокруг посёлка. БПЛА сбросили мины-«лепестки». Также от взрывов противопехотных мин пострадали два грибника в Дятьковском районе. А 55-летний житель Дятьково погиб, подорвавшись во дворе своего дома. Минную опасность объявили и в приграничном Стародубском районе.

От мин-ловушек в траве страдают большей частью мирные жители. Поэтому в 1997 году была принята Конвенция о запрете противопехотных мин (Оттавский договор). Его подписали более 160 стран мира, в том числе и Украина. Она имела один из самых больших арсеналов противопехотных мин – около 6 млн единиц. В июне 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавского договора, наплевав на международные ограничения.

Жителей призывают передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, воздержаться от посещения кладбищ и лесов. О том какие существуют мины, изданию «МК Брянск» рассказал боец Александр Мосин с позывным «Брянец».