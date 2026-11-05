Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

БПЛА ВСУ «засыпают» Брянскую область противопехотными минами

2026, 05 ноября 12:25
БПЛА ВСУ «засыпают» Брянскую область противопехотными минами
Источник фото

БПЛА ВСУ «засыпают» Брянскую область противопехотными минами. Об этом рассказали в издании «МК Брянск».  

 

На прошлой неделе ВСУ беспилотников сбросил на город Брянск взрывные устройства. Они попали, в том числе на территории трёх школ и 17 детских садов. В течение суток специалисты занимались разминированием. 

Аналогичное дистанционное минирование на прошлой неделе произошло в Навле и леса вокруг посёлка. БПЛА сбросили мины-«лепестки». Также от взрывов противопехотных мин пострадали два грибника в Дятьковском районе. А 55-летний житель Дятьково погиб, подорвавшись во дворе своего дома. Минную опасность объявили и в приграничном Стародубском районе.

От мин-ловушек в траве страдают большей частью мирные жители. Поэтому в 1997 году была принята Конвенция о запрете противопехотных мин (Оттавский договор). Его подписали более 160 стран мира, в том числе и Украина. Она имела один из самых больших арсеналов противопехотных мин – около 6 млн единиц. В июне 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавского договора, наплевав на международные ограничения.

Жителей призывают передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, воздержаться от посещения кладбищ и лесов. О том какие существуют мины, изданию «МК Брянск» рассказал боец Александр Мосин с позывным «Брянец».

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17078) брянск (7294) ДТП (2912) ГИБДД (2489) прокуратура (2229) уголовное дело (2166) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1762) мчс (1592) коронавирус (1272) дороги (1189)