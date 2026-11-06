13 медалей завоевали дзюдоисты из Брянска на всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
3 ноября в городе Орле прошли фестиваль и всероссийские соревнования по дзюдо на призы ДОСААФ России. Участие в турнире приняли более 400 спортсменов из Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Тульской областей и города Москвы. Они выступали в возрастных категориях до 11, 13 и 15 лет. Мероприятие посвящено 100‑летию образования ДОСААФ России.
Воспитанники спортшколы по борьбе успешно представили клуб и Брянск. Золотые медали завоевали Арсений Иванцов, Ксения Андрюшина и Александр Борисенко.
Серебряными призёрами стали София Решетнева, Мирон Моргун, Артём Бондарев,
Вероника Радомская, Виталина Артюхова и Святослав Фадеев. Третье место заняли Илья Бобров, Максим Переплетов, Иван Каленин и Иван Туруло.