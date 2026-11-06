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13 медалей завоевали дзюдоисты из Брянска на всероссийском турнире

2026, 06 ноября 17:34
13 медалей завоевали дзюдоисты из Брянска на всероссийском турнире
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13 медалей завоевали дзюдоисты из Брянска на всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

3 ноября в городе Орле прошли фестиваль и всероссийские соревнования по дзюдо на призы ДОСААФ России. Участие в турнире приняли более 400 спортсменов из Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Тульской областей и города Москвы. Они выступали в возрастных категориях до 11, 13 и 15 лет. Мероприятие посвящено 100‑летию образования ДОСААФ России. 

Воспитанники спортшколы по борьбе успешно представили клуб и Брянск. Золотые медали завоевали Арсений Иванцов, Ксения Андрюшина и Александр Борисенко. 

Серебряными призёрами стали София Решетнева, Мирон Моргун, Артём Бондарев, 

Вероника Радомская,  Виталина Артюхова и Святослав Фадеев. Третье место заняли Илья Бобров, Максим Переплетов, Иван Каленин и Иван Туруло.

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